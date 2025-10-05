Liliana Resinovich sequestrata la GoPro di Sebastiano Visintin | Cancellati i video del giorno della scomparsa E Garofano rinuncia all' incarico
Nuovo capitolo nell?inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata senza vita poche settimane dopo. La Squadra mobile ha sequestrato. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: liliana - resinovich
Omicidio di Liliana Resinovich, il mistero delle foto negli hard disk di Sebastiano Visintin
Liliana Resinovich, nuova perquisizione a casa di Visintin: faro sul macchinario per l'affilatura dei coltelli
“La polizia a casa di Sebastiano Visintin”. Liliana Resinovich, glli ultimi sviluppi sul caso
È stata sequestrata, dopo la notizia della formattazione della scheda memoria risalente al 13 giugno 2023, la GoPro di Sebastiano Visintin, l'uomo indagato per la morte di sua moglie, Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata mort - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Liliana Resinovich, il mistero del vecchio cellulare regalato dal marito Visintin a una youtuber - X Vai su X
Liliana Resinovich, sequestrata la GoPro di Sebastiano Visintin: «Cancellati i video del giorno della scomparsa». E Garofano rinuncia all'incarico - Nuovo capitolo nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata senza vita poche ... Da msn.com
Liliana Resinovich, sequestrata la GoPro del marito dopo formattazione. E il generale Garofano rinuncia a incarico - È stato disposto il sequestro della GoPro di Sebastiano Visintin, accusato della morte della moglie Liliana Resinovich ... Lo riporta fanpage.it