Liliana Resinovich sequestrata la GoPro di Sebastiano Visintin | Cancellati i video del giorno della scomparsa E Garofano rinuncia all' incarico

Leggo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo capitolo nell?inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata senza vita poche settimane dopo. La Squadra mobile ha sequestrato. 🔗 Leggi su Leggo.it

liliana resinovich sequestrata la gopro di sebastiano visintin cancellati i video del giorno della scomparsa e garofano rinuncia all incarico

© Leggo.it - Liliana Resinovich, sequestrata la GoPro di Sebastiano Visintin: «Cancellati i video del giorno della scomparsa». E Garofano rinuncia all'incarico

