Un dato che balza all’occhio e desta riflessione, ovvero il numero di titoli nei Masters1000 conquistati da Jannik Sinner nella sua carriera. Il pusterese (n.2 del mondo), quest’oggi, si è dovuto ritirare a causa dei crampi negli ottavi di finale del torneo di Shanghai, appartenente a questa categoria. Un evento che Jannik aveva fatto suo l’anno scorso, non riuscendo a confermare questo riscontro. Le fatiche della vittoria nell’ATP500 di Pechino si sono fatte sentire e queste, associate al clima particolarmente umido, hanno portato all’esito poco gradito all’altoatesino. Resta il dato che nel lasso di tempo che ha sancito la sua esplosione definitiva, ovvero dall’estate del 2023 in poi, Jannik abbia vinto “solo” 4 Masters 1000. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’idiosincrasia di Jannik Sinner con i Masters 1000: bottino in proporzione inferiore rispetto agli Slam