Licheri Sinistra Italiana | Dalla Flottilla a Roma è rinato il movimento pacifista L’Abruzzo c’è

«Le immagini delle ultime settimane, culminate con la grande manifestazione di Roma, segnano un passaggio politico decisivo per chi oggi è impegnato a cambiare l’Italia e l’Europa dei prossimi anni». Così Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo – Alleanza Verdi e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Licheri (Sinistra Italiana): "Entro il 2029 quasi 65mila lavoratori abruzzesi in pensione da sostituire"

Licheri (Sinistra Italiana) lancia l'allarme: "Tasse e rincari con stipendi bassi, è bomba sociale"

"Il primo dato che ci preoccupa è l'estensione dei redditi bassi in Abruzzo - avverte Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana - Serve sblocca stipendi". - facebook.com Vai su Facebook

“L’effetto Flotilla va oltre la sinistra e il genocidio a Gaza”. Ecco com’è nato (e com’è composto) il movimento che ha occupato l’Italia - Ci sono voluti due anni e una notte per riempire le strade d’Italia di manifestazioni senza precedenti. Scrive ilfattoquotidiano.it

Flotilla, FI: "Sciopero illegittimo, Cgil e sinistra irresponsabili. Autorizzano gesti di violenza. Pericolosissima radicalizzazione del Pd" - "La Commissione di garanzia ha già fatto sapere che si tratta di una violazione della legge che espone i sindacati alle sanzioni economiche. Secondo affaritaliani.it