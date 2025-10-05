Libri & Persone* Castelfiorentino si trasferisce negli spazi di cambio
La libreria Libri & Persone* Castelfiorentino si trasferisce dall’attuale sede di via Garibaldi 17 agli spazi rinnovati del centro culturale Cambio, in via Matteotti a Castelfiorentino. Un luogo restituito alla comunità, dopo un importante intervento di riqualificazione, e oggi spazio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
