Prende ufficialmente il via il progetto di rientro e valorizzazione dei fondi storici della Biblioteca comunale ’Eugenio Garin’ di Mirandola, finora custoditi presso l’Archivio storico regionale di San Giorgio di Piano (Bologna) in seguito al sisma del 2012. L’intesa, siglata tra il Comune di Mirandola e la Regione Emilia-Romagna, segna un passo decisivo nel percorso di ricostruzione culturale della città e di restituzione alla comunità di un patrimonio librario di grande valore storico e identitario. L’intervento è sostenuto da un contributo regionale di 50mila euro, distribuiti tra il 2025 e il 2026, che si affianca all’impegno finanziario già assunto dal Comune di Mirandola, che ha stanziato oltre 65mila euro per coprire i costi di trasporto, sistemazione e gestione dei servizi bibliotecari, affidati a un gestore esterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Libri e cartoline: ritorno a casa dopo il sisma