Libertas-Brindisi 67-62 serata da sogno per gli amaranto
Livorno, 5 ottobre 2025 – La Libertas si regala una serata da sogno alla prima stagionale al Modigliani Forum, dove al termine di una partita tiratissima ha battuto 67-62 la Valtur Brindisi, squadra finora imbattuta con all’attivo due successi ottenuti con 30 e 28 punti di scarto. Una vittoria incredibile portata a casa al termine di una partita fatta di sorpassi e controsorpassi in cui gli amaranto si sono trovati sotto anche di 10 punti a fine terzo quarto (45-55). L’avvio offensivo di entrambe le squadre è pessimo e il 22-24 dell’intervallo lungo lo certifica, con un secondo quarto terminato 7-11, parziale difficile da vedere a questi livelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: libertas - brindisi
Basket, serie A2 | Libertas Livorno-Valtur Brindisi in diretta. Live
Libertas Livorno-Valtur Brindisi | La situazione e dove vederla @Sportando - X Vai su X
Dopo 5 mesi lontano da casa, la Libertas Livorno 1947 torna a giocare a Livorno, al Modigliani Forum. Domani alle 18 sfida di altissimo livello contro la Valtur Brindisi di coach Bucchi, squadra completa e reduce da due vittorie dominanti. Per gli amaranto s - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo quarto horror: la Valtur Brindisi si smarrisce, brutta sconfitta (67-62) a Livorno - Serata da dimenticare per gli uomini di coach Bucchi, che realizzano appena sette punti nell'ultimo periodo, restando a secco per ben otto minuti. Come scrive brindisireport.it
Libertas Livorno è cinica nel finale, primo stop per Brindisi - Prima sconfitta stagionale per la Valtur Brindisi che si spegne nell’ultimo quarto al PalaModigliani dopo aver toccato anche la doppia cifra di vantaggio ... Si legge su basketinside.com