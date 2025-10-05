Libertas-Brindisi 67-62 serata da sogno per gli amaranto

Livorno, 5 ottobre 2025 – La Libertas si regala una serata da sogno alla prima stagionale al Modigliani Forum, dove al termine di una partita tiratissima ha battuto 67-62 la Valtur Brindisi, squadra finora imbattuta con all’attivo due successi ottenuti con 30 e 28 punti di scarto. Una vittoria incredibile portata a casa al termine di una partita fatta di sorpassi e controsorpassi in cui gli amaranto si sono trovati sotto anche di 10 punti a fine terzo quarto (45-55). L’avvio offensivo di entrambe le squadre è pessimo e il 22-24 dell’intervallo lungo lo certifica, con un secondo quarto terminato 7-11, parziale difficile da vedere a questi livelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

