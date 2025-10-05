L' ex direttore creativo di Valentino riaccende il cuore di Balenciaga con una collezione che parla di libertà emozione e bellezza essenziale
Il ritorno del "cuore" di Balenciaga passa attraverso la visione poetica e rigorosa di Pierpaolo Piccioli, al suo attesissimo debutto come direttore creativo della Maison. Alla Paris Fashion Week, la collezione Primavera-Estate 2026 – intitolata The Heartbeat – si è rivelata come un dialogo tra memoria e presente, costruito su linee pure, tessuti scultorei e un'emozione palpabile. In passerella, un'eleganza senza tempo ha trovato nuova vita in abiti che respirano, fluttuano, si muovono insieme al corpo.
Jaden Smith è il primo direttore creativo uomo di Christian Louboutin
Jaden Smith è il primo direttore creativo della linea uomo di Louboutin
Jaden Smith è il nuovo direttore creativo delle collezioni maschili di Christian Louboutin. Ma non va giù che non sia uno stilista
Il direttore creativo debutta alla guida della donna della maison di Lvmh. Tra rimandi cinematografici, a partire dal set disegnato da Luca Guadagnino, e una rilettura fresca dei codici della griffe - facebook.com Vai su Facebook
Per la primavera estate 2026, il direttore creativo Jonathan Anderson ha portato ha in passerella un dialogo con il passato. Un'analisi completa dell'Heritage Dior traslato nell'oggi - X Vai su X