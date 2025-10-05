I l ritorno del “cuore” di Balenciaga passa attraverso la visione poetica e rigorosa di Pierpaolo Piccioli, al suo attesissimo debutto come direttore creativo della Maison. Alla Paris Fashion Week, la collezione Primavera-Estate 2026 – intitolata The Heartbeat – si è rivelata come un dialogo tra memoria e presente, costruito su linee pure, tessuti scultorei e un’emozione palpabile. In passerella, un’eleganza senza tempo ha trovato nuova vita in abiti che respirano, fluttuano, si muovono insieme al corpo. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Un nuovo linguaggio per Balenciaga. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ex direttore creativo di Valentino riaccende il cuore di Balenciaga con una collezione che parla di libertà, emozione e bellezza essenziale