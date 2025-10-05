L’Europa si riscopre vulnerabile di fronte alla Russia La versione di Missiroli

Le ultime settimane hanno messo a nudo due realtà difficili per l’Europa. Da un lato, l’assenza di prospettive concrete per una tregua tra Russia e Ucraina, dopo che l’offensiva diplomatica di Donald Trump si è arenata. Dall’altro, una preoccupante escalation di provocazioni russe nei cieli europei, che ha evidenziato la vulnerabilità delle difese e le crepe potenziali nella solidarietà transatlantica. Formiche.net ha chiesto una lettura di questo quadro ibrido ad Antonio Missirol i, già direttore dell’European Union Institute of Security Studies e già assistente del segretario generale della Nato per le emerging security challenges. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'Europa si (ri)scopre vulnerabile di fronte alla Russia. La versione di Missiroli