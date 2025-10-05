L’Europa alimenta l’estremismo dei Paesi islamici
Il leader della resistenza afgana Ahmad Massoud: «Il terrorismo non si batte con le concessioni. I fondamentalisti sono un pericolo reale». 🔗 Leggi su Laverita.info
L'ondata di calore che attanaglia l'Europa meridionale alimenta le fiamme, costringendo all'evacuazione di migliaia di persone
Il fisico Nikitin denuncia: "Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone" | Cremlino: "Putin resta aperto alla pace in Ucraina, ma l'Europa alimenta escalation"
Spaventa l'Europa la tetraggine della guerra ibrida russa. Alimenta fobie, nutre idiosincrasie di minacce imminenti e giustifica un'iperbole di spese militari. È dal colpo di mano nemico in Crimea, nel 2014, che i bilanci militari europei lievitano geometricamente
Spaventa l'Europa la tetraggine della guerra ibrida russa. Alimenta fobie, nutre idiosincrasie di minacce imminenti e giustifica un'iperbole di spese militari. È dal colpo di mano nemico in Crimea, nel 2014, che i bilanci militari europei lievitano geometricamente