L’errore clamoroso a porta vuota di Zaniolo contro il Cagliari spara in curva con il destro VIDEO

Udinese-Cagliari è finita 1-1 anche e soprattutto grazie a un clamoroso (a dir poco) errore di Zaniolo. Il suo destro è finito altissimo sulla porta di Elia Caprile che già aveva salvato in diverse occasioni durante la partita che in generale non è stata bellissima nonostante le tante occasioni. Zaniolo aveva già preso il palo all’ottavo minuto, nel miglior momento dell’Udinese. Pisacane ha guadagnato il punto con il solito carattere della sua squadra. Di seguito il video dell’errore ripreso da X. L’errore di Zaniolo, che spara altissimo con la porta spalancata (VIDEO). signore e signori, nicoló zaniolo pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

