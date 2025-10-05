L’errore clamoroso a porta vuota di Zaniolo contro il Cagliari spara in curva con il destro VIDEO
Udinese-Cagliari è finita 1-1 anche e soprattutto grazie a un clamoroso (a dir poco) errore di Zaniolo. Il suo destro è finito altissimo sulla porta di Elia Caprile che già aveva salvato in diverse occasioni durante la partita che in generale non è stata bellissima nonostante le tante occasioni. Zaniolo aveva già preso il palo all’ottavo minuto, nel miglior momento dell’Udinese. Pisacane ha guadagnato il punto con il solito carattere della sua squadra. Di seguito il video dell’errore ripreso da X. L’errore di Zaniolo, che spara altissimo con la porta spalancata (VIDEO). signore e signori, nicoló zaniolo pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: errore - clamoroso
I migliori tagliacapelli che puoi portare a casa ora, per non cadere nello stesso clamoroso errore di David Beckham
Terni, riqualificazione di piazza Tre Monumenti: “Cancellare la figura di Corneli Tacito è un errore clamoroso”
Terni, riqualificazione di piazza Tre Monumenti: “Cancellare la figura di Cornelio Tacito è un errore clamoroso”
#Zaniolo, ma cosa fai? L'errore davanti alla porta in #Udinese-#Cagliari è clamoroso! - X Vai su X
La Juventus sfiora il colpaccio in casa del Villarreal e dopo il pareggio al 90' di Renato Veiga pesa come un macigno l’errore clamoroso di David tutto solo a porta vuota. Le immagini: https://fanpa.ge/NUoon - facebook.com Vai su Facebook
Ex Milan, clamoroso errore di Pato a porta vuota VIDEO - In Cina l'avventura di Pato, ex gioiello del Milan, andato in calando nel corso degli anni in rossonero, non sta andando a gonfie vele. Lo riporta calciomercato.com
VIDEO Brasile: Nilson, errore clamoroso a porta vuota - Campionato brasiliano: l'attaccante del Santos Nilson, durante il match contro il Coritiba, riesce in qualche modo a mancare il bersaglio da due metri e con il portiere avversario battuto. Riporta calciomercato.com