Pioggia di missili e droni su Leopoli, Sumy e Zhytomyr. Un morto e trenta feriti a Shostka, mentre l’Europa condanna. Tajani ringraziato da Kiev per la protezione degli attivisti italiani. Putin avverte gli Stati Uniti: "Se fornite i Tomahawk, le relazioni saranno distrutte". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Leopoli sotto attacco, 110 pacifisti italiani scampano alle bombe russe. Zelensky: “L’Occidente tace davanti a Putin”