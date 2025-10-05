Leopolda Renzi | Nasce Casa riformista ma Italia Viva resta come partito Il modello? Sammy Basso

Firenzepost.it | 5 ott 2025

 Italia Viva contribuirà a dar vita a "Casa riformista" e non si scioglierà come partito. Lo ha precisato Matteo Renzi parlando con i giornalisti al termine del suo intervento alla Leopolda 13. "Senza Italia Viva non c'è 'Casa riformista', che è un contenitore dove ci sono Italia Viva, i sindaci e tutti gli altri. Italia Viva rimane come partito" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

