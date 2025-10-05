Leopolda Renzi | Nasce Casa riformista ma Italia Viva resta come partito Il modello? Sammy Basso
Italia Viva contribuirà a dar vita a "Casa riformista" e non si scioglierà come partito. Lo ha precisato Matteo Renzi parlando con i giornalisti al termine del suo intervento alla Leopolda 13. "Senza Italia Viva non c'è 'Casa riformista', che è un contenitore dove ci sono Italia Viva, i sindaci e tutti gli altri. Italia Viva rimane come partito" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: leopolda - renzi
Renzi apre la Leopolda al governo con Piantedosi e Crosetto. Da Silvia Salis a Sala e Gualtieri: il ritorno (da protagonisti) dei sindaci
Alla Leopolda di Renzi ci va mezzo governo
Leopolda in salsa riformista. Renzi stuzzica Bonaccini: “Torna qui, è casa tua”
Leopolda 13 Vivaio Italia | L'intervento conclusivo di Matteo Renzi - X Vai su X
Le parole del ministro dell'Interno alla giornata inaugurale della Leopolda di Renzi. - facebook.com Vai su Facebook
Alla Leopolda Renzi archivia Italia viva. E battezza «Casa riformista» (con tre ministri "nemici" ospiti) - Via alla kermesse: il piano dell'ex premier per il nuovo contenitore centrista, sei anni dopo la scissione dal Pd. Segnala msn.com
Leopolda in salsa riformista. Renzi stuzzica Bonaccini: “Torna qui, è casa tua” - Il presidente del Pd accolto come una star alla kermesse dell’ex premier. Si legge su msn.com