Leopolda in salsa riformista Renzi stuzzica Bonaccini | Torna qui è casa tua

Firenze, 5 ottobre 2025 – Alla Leopolda aleggia una suggestione: il tramonto di Italia viva, non il pensionamento. Casomai l’evoluzione di un partito che da solo fluttua poco sopra il 2% nei sondaggi. I medaglioni buoni che tappezzano la vecchia stazione di Firenze sono quelli di Casa Riformista. È la ‘tenda’ che potrebbe far giocare a Matteo Renzi il suo terzo tempo post Pd, dopo l’assolo con Italia viva e il flop del Terzo Polo con Calenda. Appare tonico l’ex premier, in testa sembra avere il calcolo che fa quadrare il conto. L’assist glielo fornisce il sindaco di Milano, ospite al day one della Leopolda 13 ‘Vivaio Italia’: "Non si tratta di essere centristi ma centrali – ricorda Beppe Sala –, ma per esserlo bisogna avere la follia di costituire qualcosa che non punta al 4 ma al 10%". 🔗 Leggi su Lanazione.it

