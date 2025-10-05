Leonessa tenuta in casa in cattività scappa e aggredisce un bambino La reazione del proprietario dell’animale

Viveva in cattività, dentro un’abitazione privata: una leonessa è fuggita e ha aggredito un bambino che ora è ricoverato in ospedale con ferite non specificate. Siamo in Thailandia, nella provincia di Kanchanaburi, a circa due ore di macchina a ovest di Bangkok. Il grande felino ha attaccato il bimbo mentre giocava con altri ragazzi. Il possesso di leoni è legale in Thailandia e la popolazione in cattività è esplosa negli ultimi anni: sono quasi 500 i leoni registrati in zoo, allevamenti, caffè interattivi e case private. Ma gli esperti hanno avvertito che questa tendenza mette in pericolo sia gli animali che gli esseri umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it