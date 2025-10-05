Leone XIV | il grido dei migranti non trovi indifferenza’

Imolaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CITTÀ DEL VATICANO, 05 OTT – Il Papa parla dei migranti, citando “il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione: fratelli e sorelle, quelle barche che sperano di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

