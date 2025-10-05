Leone XIV | il grido dei migranti non trovi indifferenza’

CITTÀ DEL VATICANO, 05 OTT – Il Papa parla dei migranti, citando “il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione: fratelli e sorelle, quelle barche che sperano di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Leone XIV: “il grido dei migranti non trovi indifferenza’

In questa notizia si parla di: leone - grido

Udienza Generale 10 settembre 2025, Papa Leone XIV: quando il grido è gesto di speranza

Da Montegiovi a Roma, i pellegrini davanti a Papa Leone XIV: “Il nostro grido contro lo spopolamento”

Papa Leone XIV: “Il grido dei migranti non può essere ignorato”

#Papa Leone XIV: “Il grido dei migranti non trovi indifferenza” - X Vai su X

Preghiamo insieme per la pace. Il grido di dolore delle centinaia di migliaia di vittime innocenti della “terza guerra mondiale a pezzi” non ci lascia indifferenti, facciamo nostro l’invito del Santo Padre Leone XIV ad intensificare la preghiera per la pace. Sabato 1 - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV: “Il grido dei migranti non trovi indifferenza” - Nella domenica in cui si celebra il Giubileo dei migranti e dei missionari il Pontefice si è rivolto a chi è stato costretto a partire: "Siate sempre i benvenuti! Secondo tg24.sky.it

Giubileo dei Migranti, Leone XIV: “Annunciare Cristo attraverso la solidarietà” - Papa Leone XIV ha presieduto la Santa Messa in occasione del Giubileo del Mondo Missionario e dei Migranti. Come scrive interris.it