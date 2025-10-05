Ha scelto il giorno di San Francesco per firmare il suo primo documento magisteriale, un'esortazione apostolica dedicata al tema della povertà. Dilexi te, ti ho amato, è il titolo di questo lavoro che Papa Leone consegna al mondo per una riflessione profonda dedicata ai poveri. I contenuti sono ancora top secret, verranno presentati alla stampa il prossimo 9 ottobre, ma tra i capitoli di questo documento, nel quale, oltre a San Francesco viene citato anche Sant'Agostino, si torna a parlare di «una Chiesa per i poveri» e di Dio che sceglie gli ultimi come figli prediletti. Tra i temi trattati nel documento potrebbe esserci spazio anche per le questioni ambientali, direttamente collegate ai più vulnerabili, le principali vittime dei cambiamenti climatici, con un «debito ecologico» sempre più ampio tra Paesi ricchi e Paesi poveri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leone debutta con il "Dilexi te". Ed esorta all'amore verso i poveri