Leon si arrampica sulla statua che cade e lo schiaccia | morto a 19 anni davanti agli amici
Un tragico incidente ha scosso la notte tra sabato e domenica a Glorenza, in Val Venosta. Leon Moser, giovane di 19 anni originario di Tubre, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una statua di bronzo su cui si era arrampicato. Il dramma si è consumato intorno alle 3 del mattino in piazza Municipio, davanti agli amici che lo accompagnavano. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe arrampicato sulla statua che faceva parte di una fontana pubblica, alta circa due metri e posta su un basamento sopraelevato. Inaspettatamente, la struttura ha ceduto, facendo cadere Leon Moser e schiacciandolo con il suo peso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
