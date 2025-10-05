Leon Moser si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia | morto a 19 anni davanti agli amici

Leon Moser è morto a 19 anni la scorsa notte quando la statua di bronzo su cui stava salendo gli è crollata addosso. Il tragico incidente è avvenuto a Glorenza, Val Venosta. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Leon Moser si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia: morto a 19 anni davanti agli amici

