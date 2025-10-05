Leon Moser muore a 19 anni schiacciato dalla statua di bronzo di piazza Municipio su cui si stava arrampicando | inutili i tentativi di rianimarlo

Ilgazzettino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GLORENZA (BOLZANO) - Leon Moser è morto a 19 anni la scorsa notte quando la statua di bronzo su cui stava salendo gli è crollata addosso. Il tragico incidente è avvenuto a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

leon moser muore a 19 anni schiacciato dalla statua di bronzo di piazza municipio su cui si stava arrampicando inutili i tentativi di rianimarlo

© Ilgazzettino.it - Leon Moser muore a 19 anni schiacciato dalla statua di bronzo di piazza Municipio su cui si stava arrampicando: inutili i tentativi di rianimarlo

In questa notizia si parla di: leon - moser

leon moser muore 19Leon Moser muore a 19 anni schiacciato dalla statua di bronzo di piazza Municipio su cui si stava arrampicando. Inutili i tentativi di rianimazione - Leon Moser è morto a 19 anni la scorsa notte quando la statua di bronzo su cui stava salendo gli è crollata addosso. Come scrive ilgazzettino.it

leon moser muore 19Si arrampica sulla statua di bronzo, che cede e lo schiaccia: Leon muore a 19 anni in piazza a Glorenza - Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Glorenza (Bolzano) dopo essere rimasto schiacciato dal piatto in bronzo della statua in piazza Municipio su ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Leon Moser Muore 19