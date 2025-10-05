Leon Moser muore a 19 anni schiacciato dalla statua di bronzo di piazza Municipio su cui si stava arrampicando | inutili i tentativi di rianimarlo

GLORENZA (BOLZANO) - Leon Moser è morto a 19 anni la scorsa notte quando la statua di bronzo su cui stava salendo gli è crollata addosso. Il tragico incidente è avvenuto a.

