Leon Moser 19 anni muore a Glorenza travolto da una statua di bronzo

Tragico incidente la scorsa notte a Glorenza: Leon Moser, 19enne di Tubre, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una statua di bronzo. Leon Moser si trovava in piazza Municipio insieme ad alcuni amici verso le tre di notte, quando si è arrampicato sulla fontana presente nella piazza. La statua di bronzo, alta circa due metri e collocata su un piedistallo della fontana, ha improvvisamente ceduto, precipitando sul ragazzo e provocandogli lesioni fatali. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca e i Carabinieri, ma per Leon Moser non c’è stato nulla da fare. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Leon Moser, 19 anni, muore a Glorenza travolto da una statua di bronzo

