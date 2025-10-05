leo il cane cieco campione nella ricerca dei tartufi vince il premio cinema

AGI - Un cortometraggio commovente e al tempo stesso una straordinaria storia d'amore tra un uomo e il suo cane 'speciale' si piazza primo nella sezione 'Mondo Pet' dell'VIII^ edizione del Festival Internazionale Pet Carpet Film. È la storia di Leo, il cocker spaniel cieco che è stato campione nella ricerca del tartufo e del suo conduttore Lorenzo Tanzi raccontata con immagini struggenti e voci dei protagonisti che ha fatto breccia nella giuria tanto da premiarlo e farlo salire sul podio dell'importante rassegna. La pellicola, realizzata dallo stesso Tanzi, 71 anni, esperto e storico divulgatore dell'affascinante mondo che ruota attorno alla secolare tradizione della raccolta dei tartufi, con la collaborazione di 321 video di Jacopo Tonelli e Beatrice Mancini e la voce narrante di Luca Pasqui, racconta la storia di Leo, cane da tartufi che nel 2021 perde la vista. 🔗 Leggi su Agi.it

