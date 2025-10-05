L' Empoli vince in rimonta a Bolzano | 2-1 al Sud Tirol
Bolzano, 5 ottobre 2025 – Un Empoli dai due volti, brutto bruttissimo nel primo tempo decisamente bello nella ripresa, vince in rimonta, 2-1, contro il Sud Tirol, nella settima giornata d’andata del campionato cadetto. La squadra del presidente Corsi è stata agevolata dall’aver giocato praticamente tutta la partita in superiorità numerica, considerata l’espulsione di Kofler dopo appena 5’. Torna così al successo l’Empoli, dopo quello sul Padova al debutto nel torneo: in classifica, momentaneamente, sale al dodicesimo posto con 9 punti. Pagliuca, squalificato (lo sostituisce Tarantino), sceglie lo stesso undici iniziale che ha giocato contro il Monza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
