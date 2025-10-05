L' Empoli la risolve nel recupero La Carrarese torna al successo dopo sei giornate
La squadra di Calabro è uno schiacciasassi e vince 3-0. I toscani raddrizzano la partita contro il Sudtirol nel secondo tempo: i padroni di casa restano in 10 dopo 5', i toscani pareggiano con Shpendi e vincono al 96' col gol di Nasti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: empoli - risolve
Secondo diversi quotidiani #Sarri sta pensando seriamente di passare al 4-3-1-2, il sistema con cui si fece conoscere a Empoli. L’idea delle due punte potrebbe essere la chiave per risolvere la difficoltà della #Lazio - anche se con il Verona non si è visto - di c - facebook.com Vai su Facebook
L'Empoli non sa più vincere: è 2-2 al "Castellani" con la Carrarese - Gli azzurri vanno sotto, rimontano, ma vengono raggiunti nel finale di gara: sono quindicesimi in classifica. lanazione.it scrive
Cuore Carrarese: Finotto strappa nel finale un pari dalle mille emozioni, è 2-2 a Empoli - I marmiferi continuano a crederci ed a due dalla fine la riprendono proprio con Finotto che trafigge Fulignati sul filo del fuorigioco dopo un gran pallone filtrante di Abiuso. Segnala msn.com