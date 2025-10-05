Legnano i solarium del parco ex Ila restituiti alla città | rinasce il gioiello in stile Liberty degli anni Venti

Legnano (Milano), 5 ottobre 2025 – Dopo due anni di lavori, gli storici solarium degli anni Venti del secolo scorso, all’interno del parco ex Ila di via Colli di Sant’Erasmo tornano a vivere. Oggi il fatidico taglio del nastro alla presenza del sindaco Lorenzo Vitali. A fare da cornice è stata la giornata dell’ Onomastico della Terra. Una festa nella festa dunque, che porta a compimento un progetto delicato e paziente di recupero di strutture che sembravano destinate non solo all’oblio ma alla completa distruzione, per il loro avanzato stato di degrado e abbandono. Gioielli in stile Liberty che Legnano ha rischiato seriamente di perdere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

