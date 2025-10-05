Le unghie di Taylor Swift sono ufficialmente in modalità bride niente showgirl vibes

Taylor Swift sta vivendo la sua fase più scintillante — letteralmente — tra piume, paillettes e spettacoli da vera diva, ma c’è un dettaglio beauty che ci riporta con i piedi per terra: le sue unghie. Mentre il suo nuovo album T he Life of a Showgirl trasforma ogni red carpet in un palcoscenico da cabaret, Taylor ha scelto per sé un look mani sorprendentemente sobrio, quasi “da sposa”. Le unghie di Taylor Swift: niente glitter arancione all’orizzonte, solo pura eleganza bridal-core. Durante il suo ultimo media tour, i fan non hanno potuto fare a meno di notare il contrasto: il luccichio dell’anello di fidanzamento, sì, ma accompagnato da una manicure minimal, delicata, francese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le soap nails di Taylor Swift sono il perfetto style unghie per un anello di fidanzamento

