Le unghie di Taylor Swift sono ufficialmente in modalità bride niente showgirl vibes
Taylor Swift sta vivendo la sua fase più scintillante — letteralmente — tra piume, paillettes e spettacoli da vera diva, ma c’è un dettaglio beauty che ci riporta con i piedi per terra: le sue unghie. Mentre il suo nuovo album T he Life of a Showgirl trasforma ogni red carpet in un palcoscenico da cabaret, Taylor ha scelto per sé un look mani sorprendentemente sobrio, quasi “da sposa”. Le unghie di Taylor Swift: niente glitter arancione all’orizzonte, solo pura eleganza bridal-core. Durante il suo ultimo media tour, i fan non hanno potuto fare a meno di notare il contrasto: il luccichio dell’anello di fidanzamento, sì, ma accompagnato da una manicure minimal, delicata, francese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: unghie - taylor
Le soap nails di Taylor Swift sono il perfetto style unghie per un anello di fidanzamento
Gelish & Morgan Taylor Italia. . Lei è fuoco sotto controllo. Dolce fuori, intensa dentro. Ama i dettagli che fanno la differenza, i colori che si muovono con la luce, le sfumature che parlano al posto suo. Sulle unghie sceglie Sunset My Heart On Fire: castano r - facebook.com Vai su Facebook
Anche chi non è una Swifty non può sfuggire all'influenza di Taylor - X Vai su X
Trucco blu: dagli occhi alle unghie è nata una nuova passione, che piace anche a Dua Lipa e Taylor Swift - In base alle percentuali di ricerca sul noto sito, infatti, l'ombretto blu, in tutte le sfumature, nell ... Segnala vanityfair.it
Soffrire con lustrini e piume: la fragilità di Taylor Swift nascosta dietro il successo di una showgirl - Dall'ultimo album di Taylor Swift, The Life of a Showgirl, emerge il grande contrasto di una vita che oscilla tra abiti scintillanti, solitudine e giudizio ... fanpage.it scrive