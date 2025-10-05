"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 5 ottobre 2025 Ariete Girovagando con la mente. Mille penseri si accavallano e siete intenzionati a trovare soluzione a tutto. Dall'amica che si è separata e vorreste farle conoscere una persona perfetta per lei - magari stasera a cena. ai cari parenti che hanno bisogno del vostro senso pratico e della vostra energia, per risolvere infiniti problemi. E poi c'è il vostro amore che merita di sognare un po'. Bando al nervosismo serpeggiante, vi sta già venendo in mente come sorprenderlo! Toro Questa prima domenica di ottobre nasce col sorriso, dentro di voi avete ben chiaro che il periodo richiede impegno, forse siete anche un po' stanchi, ma vi sostiene una luminosa positività e soprattutto avete una riserva d'amore che vi consente di apprezzare le persone del cuore, gli amici, il piacere del ritmo lento, quella gustosa pigrizia che non vi fa guardare l'orologio, una serata che nasce all'improvviso, un nuovo incontro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 5 ottobre