Camminando per Padova, ci si accorge come la storia incontri la riflessione attuale sull’uomo e sull’arte per fondersi in un tutt’uno. Una possibilità che avviene quando la geometria austera delle pietre medievali si infrange davanti a un gesto contemporaneo che respira di atmosfere classiche. Fino al 31 marzo 2026, la città ospita una mostra eccezionale, che dà la possibilità di riflettere su un nuovo Umanesimo che tocca ferro e bronzo per parlare a ciascuno di noi. Il protagonista è Gianfranco Meggiato, scultore veneziano che ha dato vita alla mostra “Il bacio di Giuda”, il ritorno alla plasticità: una grande esposizione urbana, che, attraverso quattordici sculture disseminate tra centro storico e periferia, appare come un omaggio a Giotto e alla sua riscoperta delle forme. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le sculture di Gianfranco Meggiato restituiscono il corpo alle icone: a Padova una mostra che “rifiuta le gabbie”