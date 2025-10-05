Le scelte per il territorio | Accordi per il complesso Uniser
Sul tavolo ci sarà anche l’approvazione dell’accordo procedimentale tra il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia per la definizione degli interventi sul complesso immobiliare Uniser. Un argomento di grande importanza. Così come rilevante sarà anche i la discussione sulla proposta di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e la gestione dell’impianto sportivo comunale "Edy Morandi" alle Fornaci. Domani dalle 15, nella sala Grandonio del Palazzo comunale, è prevista una nuova seduta del consiglio comunale. L’ordine del giorno sul quale lavoreranno i consiglieri prevede dieci punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scelte - territorio
Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo affrontato temi che parlano di presente ma anche di futuro: scelte che toccano la qualità della vita, la capacità di fare rete con i comuni vicini e la valorizzazione del nostro territorio. • Piano di classificazione acustica Ab - facebook.com Vai su Facebook
Le scelte per il territorio: "Accordi per il complesso Uniser" - Sul tavolo ci sarà anche l’approvazione dell’accordo procedimentale tra il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia per la definizione degli interventi sul complesso immobiliare Uniser. Secondo msn.com