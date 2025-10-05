Le scelte per il territorio | Accordi per il complesso Uniser

Sul tavolo ci sarà anche l’approvazione dell’accordo procedimentale tra il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia per la definizione degli interventi sul complesso immobiliare Uniser. Un argomento di grande importanza. Così come rilevante sarà anche i la discussione sulla proposta di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e la gestione dell’impianto sportivo comunale "Edy Morandi" alle Fornaci. Domani dalle 15, nella sala Grandonio del Palazzo comunale, è prevista una nuova seduta del consiglio comunale. L’ordine del giorno sul quale lavoreranno i consiglieri prevede dieci punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

