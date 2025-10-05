Le ricerche di Marianna il capo della Protezione civile regionale | Grazie a tutti per lo sforzo immane

“Ho seguito la vicenda fin dalle ore 10 di mercoledì mattina, da quando ho saputo le prime notizie ancora incerte. Subito mi sono messo in contatto con il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, e con i ‘miei’ di Agrigento che si sono recati suoi luoghi con i volontari. Il giorno dopo, su richiesta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari

Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna

ricerche marianna capo protezioneFavara, ancora nessuna traccia di Marianna Bello: ricerche in mare e a terra dopo il nubifragio - Proseguono senza sosta, ma finora senza risultati, le ricerche di Marianna Bello, la 38enne di Favara scomparsa dopo il violento nubifragio che ha colpito il territorio agrigentino. Come scrive scrivolibero.it

ricerche marianna capo protezioneFalsi allarmi e fake news: il dramma di Marianna Bello, proseguono le ricerche a Favara - Favara, ricerche della donna dispersa nell'ondata di maltempoFavara, ricerche della donna dispersa nell'ondata di ... Si legge su msn.com

