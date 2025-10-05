Le raffiche di vento sfiorano i 100 chilometri all' ora le onde arrivano fino al lungomare

Hanno sfiorato i 100 chilometri all'ora le raffiche di vento che, nella mattinata di domenica, hanno sferzato la costa riminese con le onde che, complice anche l'alta marea, hanno invaso gli stabilimenti balneari creando non pochi danni alle attrezzature dei bagnini e dei chioschisti. Sia le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it