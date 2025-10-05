Le raffiche di vento sfiorano i 100 chilometri all' ora le onde arrivano fino al lungomare

Riminitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno sfiorato i 100 chilometri all'ora le raffiche di vento che, nella mattinata di domenica, hanno sferzato la costa riminese con le onde che, complice anche l'alta marea, hanno invaso gli stabilimenti balneari creando non pochi danni alle attrezzature dei bagnini e dei chioschisti. Sia le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raffiche - vento

Temporali e raffiche di vento, domani allerta meteo ‘gialla’ nel Sannio

Temporali e raffiche di vento domani in Campania, allerta gialla della Protezione civile

Allerta meteo domani, "forti temporali, grandinate e raffiche di vento" in 6 regioni: ecco dove e quando

raffiche vento sfiorano 100Bora con raffiche oltre i 100 km/h a Trieste - Bora sostenuta con raffiche oltre i cento chilometri orari pioggia battente e calo delle temperature. Segnala msn.com

raffiche vento sfiorano 100Raffiche di vento fino a 100km orari, la tempesta Amy arriva sulle Marche: i sindaci vietano i luoghi pubblici - Si preannunciano venti di bora con raffiche fino a 100 km orari per oggi, in tutte le Marche. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Raffiche Vento Sfiorano 100