Le raffiche di vento sfiorano i 100 chilometri all' ora le onde arrivano fino al lungomare
Hanno sfiorato i 100 chilometri all'ora le raffiche di vento che, nella mattinata di domenica, hanno sferzato la costa riminese con le onde che, complice anche l'alta marea, hanno invaso gli stabilimenti balneari creando non pochi danni alle attrezzature dei bagnini e dei chioschisti. Sia le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Temporali e raffiche di vento, domani allerta meteo ‘gialla’ nel Sannio
Temporali e raffiche di vento domani in Campania, allerta gialla della Protezione civile
Allerta meteo domani, "forti temporali, grandinate e raffiche di vento" in 6 regioni: ecco dove e quando
Raffiche di vento e pioggia battente nella notte tra sabato e domenica: pini abbattuti a Jesolo, palma crollata in piazza del Duomo a Portogruaro. Nessun ferito ma diversi interventi dei soccorsi - facebook.com Vai su Facebook
? 16/9 – Raffiche vento e maltempo: nostra squadra (6 volontari, 3 mezzi) al lavoro per alberi caduti e, su attivazione SOR, a Chiopris-Viscone per allagamenti. Distribuiti sacchi di sabbia e supporto ai VVF per la viabilità #AlTuoFianco #CiSiamoSempre #So - X Vai su X
Bora con raffiche oltre i 100 km/h a Trieste - Bora sostenuta con raffiche oltre i cento chilometri orari pioggia battente e calo delle temperature. Segnala msn.com
Raffiche di vento fino a 100km orari, la tempesta Amy arriva sulle Marche: i sindaci vietano i luoghi pubblici - Si preannunciano venti di bora con raffiche fino a 100 km orari per oggi, in tutte le Marche. Si legge su msn.com