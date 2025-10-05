Le prime parole di Saverio Tommasi tornato in Italia dopo la detenzione in Israele | Trattati come scimmie

Le prime parole del giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi al rientro in Italia dopo la detenzione in Israele a seguito dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla: "Sto bene perché sono tornato a casa. Ci hanno trattato come scimmie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Flotilla, l’ultimo messaggio di Saverio Tommasi prima dell’arresto - Saverio Tommasi, giornalista della Flotilla, ha inviato l’ultimo messaggio prima dell’arresto: sta bene e resterà detenuto con gli altri equipaggi. la7.it scrive

Droni, gas urticanti e bombe sonore sulla Flotilla, Saverio Tommasi: "Vele in fiamme e cavi bruciati, ma non molliamo: arriveremo in Palestina" - Era un cielo meraviglioso, con un sacco di stelle cadenti, e fin qui tutto bene. Scrive affaritaliani.it