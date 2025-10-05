Le prime parole di Saverio Tommasi tornato in Italia dopo la detenzione in Israele | Trattati come scimmie

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime parole del giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi al rientro in Italia dopo la detenzione in Israele a seguito dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla: "Sto bene perché sono tornato a casa. Ci hanno trattato come scimmie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

