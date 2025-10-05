Quando il mondo si trova sull’orlo del precipizio, un capo di Stato ha il dovere di diventare un punto di riferimento per il popolo che rappresenta e che confida in lui. In breve, in questi casi uno statista deve essere in grado di compiere scelte difficili e coraggiose, spiegandone le motivazioni ai cittadini, perché saranno loro ad essere chiamati a compiere sacrifici anche estremi per fronteggiare la situazione. Questa, almeno, è la teoria; la vita reale, però, è un’altra cosa. Lo sa bene il Primo Ministro inglese Herbert Asquith, che in tempi catastrofici per il suo Paese, e non solo, non riesce ad essere all’altezza del difficile compito che è chiamato a svolgere: quello di guidare la popolazione ad affrontare con coraggio e dignità la Grande Guerra, un conflitto che sta devastando il mondo, causando la morte di milioni di innocenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Precipizio” di Robert Harris