Le pagelle di Napoli-Genoa | i top e i flop della partita

Ilmattino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle e i voti di Napoli-Genoa. Gli azzurri la ribaltano al Maradona grazie a Anguissa e Hojlund. Insufficienza per Olivera e McTominay.  Napoli-Genoa, le pagelle. Olivera, voto:. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

le pagelle di napoli genoa i top e i flop della partita

© Ilmattino.it - Le pagelle di Napoli-Genoa: i top e i flop della partita

In questa notizia si parla di: pagelle - napoli

Sprazzi di genio per De Bruyne, Lukaku preoccupa ma Lucca c’è: le pagelle di Napoli-Olympiacos

Pagelle Sassuolo Napoli, TOP e FLOP del match

PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol

pagelle napoli genoa topLe pagelle di Napoli-Genoa: i top e i flop della partita - Gli azzurri la ribaltano al Maradona grazie a Anguissa e Hojlund. Riporta ilmattino.it

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-GENOA 2-1: Spinazzola e De Bruyne cambiano la partita, Anguissa bene a metà - Genoa, match della sesta giornata di campionato disputato al Maradona ... Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Napoli Genoa Top