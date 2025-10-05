Le pagelle di Forlì-Guidonia Montecelio | EP7 è tornato voto 8

È una perla di Elia Petrelli a decidere la sfida tra Forlì e Guidonia Montecelio. La rete del bomber biancorosso al 72° regala tre punti preziosi alla compagine biancorossa che ora attende sabato allo stadio "Morgagni" la Ternana.MARTELLI 7: Risponde presente sulla doppia conclusione del Guidonia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

