La seconda puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda su Rai 1 ieri sera, sabato 4 ottobre, e seguita da 3.092.000 telespettatori, pari al 25,7% di share, ha visto la vittoria per la seconda settimana consecutiva di Francesca Fialdini. Questa volta, però, Milly Carlucci non ha assegnato alcun bonus alla coppia vincitrice. Per attendere la prima eliminazione del programma, dunque, bisognerà attendere le prossime puntate. Intanto ieri sera è scesa sulla pista dello show di Rai 1 anche Belen Rodriguez, nei panni di “ballerina per una notte”. Ecco le pagelle per riassumere quanto successo nel corso del secondo appuntamento di questa edizione di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le pagelle di Ballando con Le Stelle, i voti a tutti concorrenti: Barbara D'Urso in cerca di un posto al sole (8), Marcella Bella ammosciata (6), Beppe Convertini 'il mattone' (2)