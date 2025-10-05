GIACOMEL 6. Un solo intervento, in due tempi, di Xhuvali in avvio di ripresa. E uno strano. bagher da punizione. IGLIO 5,5. Partita complicata, con diversi errori: Di Benedetto chiarirà poi che non stava bene. Per ordine di scuderia, non si sgancia per schermare Xhuvali. DALL’ARA 7. Formato gigante. Vince ogni duello, di testa è imbattibile, e quando è chiamato a impostare in luogo di Ricci trova lanci migliori. MAMBELLI 6,5. Ormai non è più una sorpresa ma una certezza. L’unica sbavatura è colpa. dell’arbitro: su di lui c’era fallo. MAZZALI 7. La sua prova migliore. In fascia mancina ha attaccato bene e difeso meglio: nemmeno un errore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Dall’Ara vince ogni duello, Senigagliesi determinante