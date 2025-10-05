Le mosse dell’Arengo L’housing sociale per nuovi residenti | | Le nostre strategie

" Combattere lo spopolamento non è facile, i risultati si ottengono alla lunga". A parlare è il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, che può sorridere di fronte al calo contenuto della sua città. Se fino a qualche anno fa il trend era di -3400 abitanti ogni dodici mesi, ora i residenti persi in un anno sono ’soltanto’ 84. "Ormai da cinque anni abbiamo attuato una politica di recupero degli abitanti, il problema resta strutturale perché il saldo tra nascite e morti resta molto negativo. Il calo però è contenuto perché i tanti nuovi residenti hanno ammortizzato la perdita. La direzione è quella giusta e continueremo ancora più intensamente in questa direzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

