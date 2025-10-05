Le mistery box del commercio online arrivano all’Airone di Monselice dall’8 al 12 ottobre

Padovaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenta euro al chilo per aggiudicarsi una “mistery box” piena di prodotti provenienti da resi, giacenze, stock, spedizioni smarrite e pacchi non ritirati dei portali del commercio elettronico. Dall’8 al 12 ottobre arriva anche a Monselice l’esperienza di acquisto “al buio” che ha già conquistato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: mistery - commercio

