Le mistery box del commercio online arrivano all’Airone di Monselice dall’8 al 12 ottobre
Trenta euro al chilo per aggiudicarsi una “mistery box” piena di prodotti provenienti da resi, giacenze, stock, spedizioni smarrite e pacchi non ritirati dei portali del commercio elettronico. Dall’8 al 12 ottobre arriva anche a Monselice l’esperienza di acquisto “al buio” che ha già conquistato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: mistery - commercio
Offerte Lavoro Scaffalisti: Il Gruppo Mister Risparmio opera nel settore del commercio al dettaglio, impegnato a fornire ai suoi clienti prodotti di qualità a prezzi convenienti attraverso una vasta rete di punti vendita ricerca Scaffalisti Principali mansioni: * Gestire - facebook.com Vai su Facebook
Le “mistery box” del commercio online arrivano all’Airone di Monselice dall’8 al 12 ottobre - Con 30 euro al chilo ci si aggiudica un pacco sorpresa pieno di prodotti provenienti da resi e giacenze. padovaoggi.it scrive
Allo Shopping Center La Filanda arrivano le “mistery box” del commercio online: con 30 euro al chilo un pacco ricco di prodotti - Un acquisto al buio ed aggiudicarsi una mistery box di prodotti provenienti da stock: Ama discount allo Shopping Center La Filanda di Faenza ... Come scrive ravennanotizie.it