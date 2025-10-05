Oriano Giovanelli, ex parlamentare, ex sindaco di Pesaro e ora consigliere comunale a Urbino: il ritorno di Matteo Ricci a Bruxelles era cinicamente scontato o ci si poteva aspettare qualcosa di diverso dopo la campagna elettorale? "Penso che fosse un patto non detto. Non ci trovo nulla di male che abbia optato per il seggio europeo, come ricordava Ceriscioli è più coerente rispetto alla sua natura. Ho più dubbi sulla sua volontà di coordinare l’opposizione, cosa che va lasciata alla libera dialettica dei gruppi consiliari e dei partiti". Insomma, non lo vede come regista? "No". Proviamo a fare una lettura: Ricci in questi anni ha dato l’assalto alle altre leadership del Pd, non ne ha fatto emergere di nuove ed è rimasto solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Marche perdute: "Una sconfitta pesante. Ed è peggio del 2020"