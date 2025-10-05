Le maglie della memoria | In campo per la legalità

C’era chi aveva la maglietta di Lea Garofalo, chi quella del brigadiere dei carabinieri Carmine Tripodi, e chi quella di altri ammazzati dalla ‘Ndrangheta. In tutto 24 divise per altrettante vittime. Si tratta delle cosiddette " maglie della memoria ", che i ragazzi classe 2012 della Seles hanno indossato ieri pomeriggio sul campo sportivo di Panzano, nella prima partita stagionale del campionato Csi 2012, contro il Gaggio. Con un obiettivo su tutti: favorire la cultura della legalità e, quindi, contrastare la criminalità organizzata, indossando il nome e il cognome di chi è stato ucciso dalla ‘Ndrangheta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

