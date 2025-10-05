Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 5 ottobre 2025

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 5 ottobre. Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 5 ottobre. Anticipazioni. “Le iene” ospiteranno in studio i cantanti Noemi e Rocco Hunt, che hanno collaborato al singolo “Oh ma”, tratto dalla riedizione dell’album “Ragazzo di giù” del rapper di Salerno. 🔗 Leggi su Tpi.it

