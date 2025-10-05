Le Iene Noemi e Rocco Hunt tra gli ospiti Ecco i servizi di stasera
Le Iene tornano questa sera, domenica 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, con la ormai rodata coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni. I due, stasera, accoglieranno in studio Noemi con Rocco Hunt e Giorgia Surina. Ecco le anticipazioni sui servizi del 5 ottobre 2025. Gaetano Pecoraro. Gaetano Pecoraro firma un’inchiesta esclusiva su un intervento medico che segna una svolta nella storia della fertilità: il trapianto d’utero da donatore deceduto. Una procedura pionieristica che utilizza l’utero di una donna defunta, impiantato in un’altra donna che, grazie a quell’organo, può rimanere incinta e partorire. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
