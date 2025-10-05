Le Iene 2025 il servizio di Roberta Rei | l’intervista a Emanuela Maccarani ex CT della nazionale di ginnastica ritmica | Video Mediaset
A Le Iene Show 2025 Roberta Rei ha intervistato Emanuela Maccarani, ex CT della nazionale di ginnastica ritmica. L’ex allenatrice ha deciso di parlare per la prima volta. Emanuela Maccarani, l’ex CT della Nazionale nazionale italiana di ginnastica ritmica a Le Iene Show 2025. Per la prima volta dopo il rinvio a giudizio, Emanuela Maccarani, ex commissaria tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica, ha accettato di parlare pubblicamente a Le Iene Show 2025. A intervistarla è Roberta Rei, che le ha dato voce in un incontro esclusivo. Maccarani è accusata di maltrattamenti aggravati nei confronti di alcune atlete, anche minorenni, in seguito alle denunce presentate da ex componenti della squadra. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: iene - servizio
