Le Fere festeggiano i cento anni con la vittoria Pineto avanti Leonardi e Dubickas in rimonta
TERNANA 2 PINETO 1 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Capuano, Martella (39’ st Meccariello), Bianay Balcot (8’ st Romeo), Tripi, Vallocchia, Ndrecka, Garetto (8’ st Orellana), Dubickas (39’ st Durmush), Leonardi (19’ st Ferrante). A disp.: Viali, Morlupo, McJannet, Proietti, Longoni, Biondini. All. Liverani PINETO (4-3-3): Tonti, Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (26’ st Ienco), Germinario (26’ st Amadio), Lombardi (39’ st Viero), Schirone (39’ st Iaccarino), Menna (26’ st Marrancone), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Gagliardi, Nebuloso, Tupone, Di Lazzaro. All. Tisci Arbitro: Recchia di Brindisi Marcatori: 2’ pt Postiglione, 30’ pt Leonardi, 22’ st Dubickas Note: Spettatori: 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Ternana celebra nel migliore dei modi il centenario superando 2-1 il Pineto, riscattando subito il ko di Ravenna. Al Liberati gli abruzzesi vanno avanti con Postiglione dopo 2 minuti, poi le Fere la ribaltano con Leonardi alla mezzora e Dubickas, quarto centr
Le Fere festeggiano i cento anni con la vittoria. Pineto avanti, Leonardi e Dubickas in rimonta - Gli abruzzesi gelano il “Liberati“ dopo due minuti, la Ternana pareggia nel primo tempo, poi sorpassa. Secondo msn.com
Terni festeggia un secolo di Ternana: città in rossoverde per i 100 anni delle Fere - La Ternana Calcio compie un secolo e l’intera città si prepara a celebrare non solo una squadra, ma un simbolo collettivo di appartenenza e memoria. Si legge su sporterni.it