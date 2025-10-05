Le due amiche travolte e uccise Investitore positivo alla droga | si profila una battaglia di perizie

Guidava sotto l’effetto di droga. O comunque è risultato positivo all’utilizzo di sostanze stupefacenti, cannabis in particolare. Le contro-analisi sul campione di sangue prelevato in ospedale a Lecco poche ore dopo l’incidente, hanno confermato la positività agli stupefacenti di Krzystof Jan Lewandowski, l’autotrasportatore polacco di 34 anni che, sabato sera di due settimane fa a Brivio, 20 settembre, ha investito e ucciso Giò e Mile, le due amiche ventunenni di Paderno d’Adda che si stavano incamminando verso il lungo Adda per la festa del paese. Le contro-analisi sono state effettuate perché, a differenza di quanto riscontrato nell’imminenza del duplice investimento mortale, cioè la positività alla cannabis appunto, un successivo controllo al momento del trasferimento nel carcere di Pescarenico, aveva invece dato esito negativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

