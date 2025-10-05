Orsini 6 Un pomeriggio da spettatore con interventi di ordinaria amministrazione. Un’improvvida uscita poteva creare danni. Deve ringraziare Tosi che aveva anticipato l’attaccante sardo. Zoboletti 6,5 Altra prestazione tutta sostanza. Sta smentendo con i fatti chi gli pronosticava una stagione da comprimario. Ed invece eccolo qui sempre tra i migliori. Zini 6,5 Dalle sue parti non si passa. Cala un po’ alla distanza ma la sua presenza si sente anche nei minuti finali. The Wall. Pezzola 6,5 Con Zini al suo fianco è tornato il difensore roccioso e sicuro della passata stagione. Cancella chiunque passi dalle sue parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le discese di Tosi uno spettacolo. Bongelli una piacevole conferma