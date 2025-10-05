Le correnti del Nord Atlantico si comportano in modo anomalo | i segnali che preoccupano gli scienziati
Le correnti che regolano il clima del Nord Atlantico e dell’Europa mostrano segnali di instabilità. Uno studio rivela due eventi critici nel vortice subpolare atlantico, suggerendo che potremmo essere vicini a un punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: correnti - nord
Le previsioni per il fine settimana: correnti fredde dal nord, ma il tempo reggerà
AGGIORNAMENTO ORE 15.30 In seno a un flusso di correnti nordoccidentali in quota transitano nubi medio-alte che, in parte, rendono il cielo nuvoloso. Nel weekend assisteremo al movimento di una profonda area depressionaria sul Nord Europa, la quale v - facebook.com Vai su Facebook
Le correnti del Nord Atlantico si comportano in modo anomalo: i segnali che preoccupano gli scienziati - Il vortice subpolare atlantico, un sistema di correnti oceaniche fondamentale per la regolazione del clima, sta mostrando segni di instabilità preoccupanti. Da fanpage.it
Ondata di maltempo con correnti fredde dall'Atlantico, preoccupano le piogge copiose - Il maltempo è arrivato come da previsioni, con l'ex uragano Erin: il ciclone ha percorso più di 13. Riporta rainews.it