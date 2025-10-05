Immaginate un tizio che chatta con la sua intelligenza artificiale sull’escursionismo. Potrebbe presto iniziare a veder comparire ovunque consigli per gruppi di escursionisti, post di amici sui sentieri o annunci di scarponi da trekking. Benvenuti nell’ economia dell’attenzione 3.0 dove, dentro la catena di montaggio del desiderio, la domanda si trasforma in annuncio e la risposta diventa transazione. Come fare i soldi dopo i grandi investimenti dei gruppi Big Tech?. Ci si chiedeva infatti come in fin dei conti si sarebbero fatti i soldi dopo che i gruppi Big Tech e i laboratori di IA hanno investito cifre enormi nello sviluppo e nell’esecuzione di chatbot popolari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le conversazioni con l’IA diventano pubblicità, l’ultimo passo del capitalismo della sorveglianza