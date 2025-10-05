Un pool di architette monzesi mette a disposizione gratuitamente le proprie competenze per valorizzare i luoghi identitari di Monza, verso una rigenerazione urbana che crea socialità: si comincia da Villa Eva. È la neonata associazione culturale no profit Nuovarchitettura ETS, fondata da un gruppo di esperte attive e appassionate: Alessandra Coppa, presidente, con Michela Anzivino, Raffaella Fossati, Patrizia Ledda e Sara Foschi. Design, urbanistica, paesaggistica e fotografia gli strumenti per tracciare una mappa dei luoghi identitari. "Si comincia – spiega Alessandra Coppa – da Triante. Come dice il nome: tre ante, cioè non un unico centro, ma tre poli di attrazione del quartiere: il circolo Cattaneo, la chiesa del Sacro cuore e Villa Eva, la prima da valorizzare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le architette solidali al servizio di periferie e comunità