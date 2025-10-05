Le ambulanze del 118 | disagi per il corteo ma emergenze garantite
Non è stata una giornata semplice nemmeno per le ambulanze del 118, quella di venerdì, quando si è svolto lo sciopero nazionale che ha visto scendere per le strade di Bologna almeno 80mila persone. Il grande corteo di protesta contro il massacro nella Striscia di Gaza e il trattamento subito dagli attivisti della Global Sumud Flotilla abbordata dagli israeliani, si è riversato nelle vie della città: l’occupazione di tangenziale e autostrada ha bloccato il traffico fino a sera. Le ambulanze hanno trovato difficoltà nel loro tragitto. Ma, come viene specificato dall’Azienda Usl di Bologna analizzando i dati registrati dalla Centrale del 118, nessun mezzo in servizio per l’emergenza ha ritardato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ambulanze - disagi
Sul posto, nel tratto tra Legnano e Castellanza in direzione Varese, in codice rosso due ambulanze, l'automedica, i vigili del fuoco e il personale di Ats Novate. Sarebbero due le persone ferite, forti disagi al traffico - facebook.com Vai su Facebook
Disagi nel Comasco per una grandinata che ha riempito le strade in zona Albavilla. Sono una decina gli interventi di soccorso urgente richiesti ai Vigili del fuoco. Stanno operando per verifiche e soccorso le squadre di Como, Cantù e di Erba @TgrRai Lombar - X Vai su X