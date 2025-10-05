Le ambulanze del 118 | disagi per il corteo ma emergenze garantite

Non è stata una giornata semplice nemmeno per le ambulanze del 118, quella di venerdì, quando si è svolto lo sciopero nazionale che ha visto scendere per le strade di Bologna almeno 80mila persone. Il grande corteo di protesta contro il massacro nella Striscia di Gaza e il trattamento subito dagli attivisti della Global Sumud Flotilla abbordata dagli israeliani, si è riversato nelle vie della città: l’occupazione di tangenziale e autostrada ha bloccato il traffico fino a sera. Le ambulanze hanno trovato difficoltà nel loro tragitto. Ma, come viene specificato dall’Azienda Usl di Bologna analizzando i dati registrati dalla Centrale del 118, nessun mezzo in servizio per l’emergenza ha ritardato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

